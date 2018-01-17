Киевский университет имени Шевченко отменил занятия до весны

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

"Формально — это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", — цитирует "Громадське радіо" эксперта по энергетике Андрея Геруса.

Эту информацию журналистам подтвердил студент университета. По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей. В таком режиме в университете будут учиться до 5 марта.

Напомним, ранее в правительстве спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед.