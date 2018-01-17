Воины ВСУ подорвались на взрывчатке: есть жертвы и раненые

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое воина АТО, еще пятеро пострадали.
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военных, еще пятеро пострадали.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
"Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения несовместимые с жизнью получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы", — говорится в сообщении.
В штабе также отметили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
"Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь… Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются", — добавили в штабе АТО.
Ранее в штабе сообщали, что за прошедшие сутки, 16 января, боевики 3 раза нарушили перемирие – 2 бойца ВСУ получили ранения.