В Украине от кори умер еще один человек

В Одессе от кори умер еще один человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в результате заболевания корью умер взрослый человек.

"В общей сложности, с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них – 4 детей", - сообщили в Минздраве.

В мэрии Одессы данную информацию пока не комментируют.

В 2018 году в одном из районов Одесской области от кори умер 5-летний ребенок.



Врач-педиатр Евгений Комаровский, вслед за корью, которая сейчас распространяется в Украине, стране грозит еще и вспышка дифтерии.