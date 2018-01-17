Захарченко рассказал, когда пройдут "выборы главы ДНР"

Кроме того, главарь террористов озвучил свои дальнейшие "политические планы".
Террористы на временно оккупированном Донбассе планируют провести "выборы на пост главы ДНР" осенью нынешнего года.
С таким заявлением в среду, 17 января, выступил главарь донецких боевиков Александр Захарченко, передает пропагандистский портал "Донецкое агентство новостей".
Кроме того, он подтвердил свое участие в "осенних выборах главы "ДНР"".
Напомним, ранее главарь "ДНР" пригрозил взять под внешнее управление "Vodafone-Украина"