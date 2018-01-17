Захарченко рассказал, когда пройдут "выборы главы ДНР"

Террористы на временно оккупированном Донбассе планируют провести "выборы на пост главы ДНР" осенью нынешнего года.

С таким заявлением в среду, 17 января, выступил главарь донецких боевиков Александр Захарченко, передает пропагандистский портал "Донецкое агентство новостей".

Кроме того, он подтвердил свое участие в "осенних выборах главы "ДНР"".

Напомним, ранее главарь "ДНР" пригрозил взять под внешнее управление "Vodafone-Украина"