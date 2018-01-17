Готовим смартфоны и планшеты: в киевском метро начнет функционировать 3G и 4G-сеть

Украинские операторы мобильной связи Киевстар, lifecell и Vodafone договорились о строительстве в столичной подземке 3-G-сети. В планах на будущее внедрение и 4-G.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Киевстар Петр Чернышов.

"Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техническое задание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро", - сказано в сообщении.

По словам Чернышова, в планах лидеров мобильных сетей страны запустить в киевском метро 4G-сеть в диапазоне 1800 МГц.

Напомним, ранее были названы топ-5 самых посещаемых украинцами сайтов в декабре 2017-го, в число которых попали российская социальная сеть "ВКонтакте" и поисковик "Яндекс".