Билецкий рассекретил, какие гранатометы США попали в полк "Азов"

Экс-командир полка "Азов" и внефракционный народный депутат Андрей Билецкий прокомментировал информации об американских гранатометах, которые якобы были в полку.

Об этом Билецкий рассказал в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба Национального корпуса.

По его словам, в Министерстве обороны существует схема, по которой советские гранатометы РПГ-7 продаются Украине под видом нового американского оружия.

"Коррупционеры в украинском Минобороны продают американской частной компании РПГ-7. Это советский гранатомет 50-60 годов. Они полностью разбирают деревянные части, снимают бакелит, ставят легкий пластик и планки Пикатини, то есть в прямом смысле тюнингуют его, никоим образом не улучшая качества", — пояснил он.

Затем гранатомет предлагают другим коррупционерам в Министерстве обороны и Нацгвардии, но уже по цене в 2-2,5 тысячи долларов, в то время, как продали его меньше, чем за 100 долларов.

"Это ярко демонстрирует то, как работают коррупционные схемы в военно-оборонном заказе", — подчеркнул Белецкий.

Напомним, ранее в BellingCat детально рассказали о первом летальном оружии, полученном Украиной от США. Позже Арик Толер утверждал, что с сайта пресс-службы полка "Азов" были удалены фотоснимки бойцов подразделения с американским летальным оружием — гранатометами модели PSRL-1.