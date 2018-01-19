"Наследный принц Мальдивский". В сети изощренно троллят Порошенко за отдых на островах

После появления в украинских СМИ информация о кругленькой сумме, которую, по предварительным данным, президент Украины Петр Порошенко потратил на рождественский отдых на Мальдивских островах, соцсети "взорвались" обсуждениями и троллингом.

Политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал на Facebook резонанс вокруг мальдивского путешествия гаранта Конституции: "У меня такое ощущение, что скоро в СМИ кое-кого величать будут по полному перечню всех титулов: Император Украины Рошен Первый, князь Липецкий и наследный принц Мальдивский".

Дальнейшее нарастания потока критики прогнозирует и бывший военный эксперт Алексей Арестович.

"Памятуя известный хэштег, хорошо еще, что Петр Алексеевич на Бали не поехал."Сказочноебали" ему теперь здесь устроят", - написал он в Facebook.

Шуточные примеры того, как мог выглядеть этот отдых, уже публикуют в соцсетях - посредством "фотожаб". Особой популярностью пользуется президента на тропическом острове в зимнем варианте военной формы.

"Странный вопрос в голове вертится. Петр Алексеевич на Мальдивы в своем камуфляжном костюме поехал? Ну или взял его с собой, по крайней мере? Как Верховный Главнокомандующий? Чтоб вдруг если что, хоть по телевизору выступить. На фоне пальм", − написал журналист Станислав Речинский.

"В этой истории с Мальдивами меня больше всего взбесили завтраки по 4000 долларов. Это что же можно сожрать такое на эту сумму? Омлет с золотом? Или дорогое шампанское по утрам, аристократы", - с отсылкой к легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука" написала журналистка Татьяна Высоцкая.