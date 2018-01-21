"Озлобленное существо". Одноклассник одесского стрелка раскрыл подробности жизни Дорошенко

21 января 2018, 16:55

Когда Дорошенко учился в младших классах, у него в семье произошла страшная трагедия.

  • Место кровавой перестрелки в Одессе @gunp.odessa
  • "Озлобленное существо". Одноклассник одесского стрелка раскрыл подробности жизни Дорошенко Facebook.com
  • "Озлобленное существо". Одноклассник одесского стрелка раскрыл подробности жизни Дорошенко Facebook.com
  • "Озлобленное существо". Одноклассник одесского стрелка раскрыл подробности жизни Дорошенко Facebook.com

Убитый правоохранителями в Одессе Валентин Дорошенко, расстрелявший 19 января полицейских, в детстве пережил смерть матери, что серьезно на него повлияло.

О детстве и юности Дорошенко рассказал одноклассник одесского стрелка Сергей Стеблиненко в Facebook.

"Когда он учился в младших классах, у него в семье произошла страшная трагедия — под колесами поезда погибла мать. Остался Валик и крохотная сестра на попечении отца. После этого случилась серьезная подвижка с этим парнем. Он часто приходил в школу немытым, нестриженым и неаккуратно одетым. Естественно, это вызывало определенную реакцию класса — с ним никто не дружил и не хотел сидеть за одной партой. Сейчас я с ужасом вспоминаю наше отношение к этому человеку, но надо быть абсолютно честным — да, все это с нами было", — написал Стеблиненко.

Мужчины столкнулись после школы на судоремонтном заводе. В то время с Дорошенко приключилась странная история. "... одна девушка пожаловалась на преследования с его стороны. Выглядело это довольно странно — утром он приезжал на поселок Котовского, ждал ее на остановке и молча сопровождал в трамвае до Пересыпского моста. Жил он в районе Нового рынка, и вы можете себе представить этот крюк каждое утро с прибытием на работу к 7.30. Все это проделывалось молча и сопровождалось пристальным взглядом", — вспоминает одноклассник стрелка.

По его словам, спустя полгода Дорошенко признался девушке в своих чувствах. "Девушка примчалась в комитет комсомола (она была комсоргом одного из подразделений завода) и попросила помочь отбиться от навязчивого ухажера. Она его панически боялась. Естественно, мы не могли ей ничем помочь, кроме вызова его на комитет. После этого началось самое любопытное... Через полчаса раздался звонок с проходной завода — дежурный сказал, что какой-то безумный с привязанным к шее куском рельса побежал в сторону причала и просил передать привет комитету комсомола. Честно говоря, мы сели на одно место..." — рассказал Стеблиненко.

В течение ночи оперотряд и водный отдел милиции искали утопленника, обыскали все побережье. На утро вызвали водолазов... "Но утром в холле заводоуправления появился "утопший" с дурацкой улыбкой и столкнулся с замсекретаря парткома, всю ночь искавшего его тело на территории. Что произошло дальше — неизвестно, но Валик исчез. Появился он через пару месяцев и рассказал, что попал в дурдом, где познакомился с интересными людьми (???). Несколько дней он ходил по заводу и показывал справку о выписке. Нам же было невероятно стыдно, что мы обидели этого "Ромео". А зря. Думаю, если бы его тогда вылечили, то многие глупости, которые он совершил в последующей жизни, были бы невозможны.

Мужчина добавил, что Дорошенко был мастеровым и занимался ремонтом старых машин.

"Думаю, это был невероятно одинокий, ущербный человек, которого к такому плачевному финалу подтолкнула вся его жизнь. Кто знает, чтобы могло случится, если на его пути встретился нормальный друг, а лучше - подруга. Насколько я знаю, он так и остался холостым...

Очень жалко молодых полицейских пострадавших по вине этого злыдня. Остается единственный вопрос — почему это одичавшее, озлобленное существо пребывало среди людей, а не лечилось в специально отведенных для этого местах?" — резюмировал Стеблиенко.

Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского Валентин Дорошенко застрелил своего сообщника и открыл огонь по правоохранителям — трое были ранены, один из них скончался в больнице. Злоумышленника застрелили полицейские.

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Стрелок Одесса Дорошенко Стеблиенко
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