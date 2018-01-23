"Че раскричались?". В Сети набирает популярность песня о райских выходных Порошенко

В социальных сетях продолжают активно обсуждают райский отдых на островах президента Петра Порошенко. Известный блогер Процишин адаптировали песню Дзидзьо, который собирает стадионы и так же хочет отдохнуть.

"Конституция Украины. Статья 45. Каждый работающий имеет право на отдых.

Статья 102. Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины.

Че раскричались, а? )))", — говорится в подписи к видео на странице "Процишин офіційний" в Facebook.

Как известно, журналисты программы "Схемы" опубликовали подробности рождественского отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах.