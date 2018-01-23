Опубликован новый перехват разговоров между главарем "Вагнера" и генералом РФ

Обнародованы аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК "Вагнера" на боевые позиции.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, этот разговор состоялся 27 января 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники "Вагнера" после Сирии и Донбасса отправились в новую "командировку".