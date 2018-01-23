В ОБСЕ предупредили: миссия в Украине может завершиться через два месяца

Срок действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года, заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.

Он подчеркнул, что для продолжения работы миссии в Украине нужно совместное решение всех членов, сообщает 0629.com.ua.

Также Хуг рассказал, что работу Миссия начала еще до начала конфликта на Востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению Украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц. С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ.

При этом журналисты подчеркивают, что общение не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и не давать прямые цитаты спикеров.

Напомним, ранее в США обвинили Россию в запугивании наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.