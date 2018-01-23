Бали, Мальдивы и Лондон: где провели новогодние праздники украинские политики

23 января 2018, 11:55

Лондон, Рим, заснеженные Альпы и экзотические Мальдивы. где отдыхают некоторые украинские политики.

Олег Ляшко побывал на базаре в Амстердаме.

Ранее украинские политики с наслаждением хвастались своим отдыхом в соцсетях. Но после ряда громких скандалов чиновники становятся крайне осторожными, создавая закрытые аккаунты и нейтральные посты.

Лондон, Рим, заснеженные Альпы и экзотические Мальдивы. Журналисты программы "Гроши" смогли узнать об отдыхе некоторых украинских политиков.

В частности, президент Украины Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах, что подтвердила его администрация. Глава государства арендовал целый остров за 276 тысяч долларов, на котором находится пятизвездочный отель. Если учесть стоимость частного самолета, питание и дополнительные расходы, цена отдыха президента обошлась в полмиллиона долларов.

 Советника главы МВД, главу соцпартии Илью Киву журналисты поймали в одном из отелей Индонезии. Где он голодный ест руками из тарелки на острове Бали.

Политик улетел в экзотическую страну вместе со своей девушкой. Кива не скрывает свой отдых, однако не рассказывает, сколько потратил на него.

Журналисты выяснили, что за сутки проживания в отеле, где отдыхал глава СПУ, надо выложить тысячу долларов.

Нардеп Алена Шкрум – настоящий тревел-блогер. Только в 2017 году она побывала в Канаде, Испании, Тунисе, Италии и Франции. По словам депутата, в путешествиях она не тратит много денег. В этом году на праздники Шкрум отдыхала в Италии, там она была неделю. Пять ночей в отеле, в котором она остановилась, стоят от 50 тысяч гривен.

Нардеп Сергей Лещенко праздновал Новый Год в Риме, потом был в Лондоне. По его словам, жена на праздники в Европе работала.

Депутат Владимир Арьев релаксировал в австрийских Альпах – выкладывал фото зимних пейзажей в своем Instagram.

Александр Черненко – тоже путешественник, но уверяет, что в этом году еще нигде за границей не был. Впрочем, фото из Instagram свидетельствуют совсем о другом. В частности, есть фото из отеля "Рэдиссон" в Кишиневе, где неделя проживания в праздничные дни стоит 2 тысячи долларов. Однако, по словам, нардепа это была командировка и он ничего не платил.

  

Ну а радикал Олег Ляшко побывал в Амстердами вместе с женой. взяв с собой собственного фотографа.

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