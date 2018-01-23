На Донбассе готовятся к усилению боевых действий — ОБСЕ

Стороны на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время.

Об этом сказал первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Украинская правда.

"Повсюду мы фиксируем признаки того, что стороны готовятся к эскалации конфликта. Стороны готовятся к активизации конфликта", – заявил Хуг.

По его словам, стороны не занимаются отводом вооружений. Боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и военные ВСУ активно окапываются вдоль всей линии разграничения.

"ОБСЕ публикует отчеты о постоянном присутствии техники в тех районах, где ее не должно быть. Все зарегистрированные нарушения режима прекращения огня свидетельствуют о том, что нет желания прекратить это. Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", – сказал Хуг.

"Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", — сказал Хуг, добавив, что также стороны не соблюдают минские договоренности и не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, а, наоборот, закладывают еще больше мин.

Хуг отметил, что представители ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, военную технику, которая стоит на огневых позициях, как со стороны ОРДЛО, так и со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

Кроме того, Хуг добавил, что большое скопление техники наблюдается в Петровском и в Викторовке.

В ОБСЕ отметили, что сейчас беспокойство вызывает также ситуация на Светлодарской дуге и в селе Еленовка, где в воскресенье от взрыва погиб один мужчина из мирного населения, и получил ранения другой.

Он также сообщил, что в зоне АТО за минувшую неделю повысился уровень насилия.

"Количество нарушений режима прекращения огня было выше, чем неделю до этого. Мы зафиксировали вдвое больше нарушений в Светлодарске более 400 взрывов", – отметил Хуг.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск Донецкой области. По неподтвержденным данным, в результате обстрела пострадали гражданские лица.