Помилованную преступницу обменяли на военного. Из плена боевиков освобожден боец ВСУ

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что из плена боевиков освобожден военнослужащий нашей страны Роман Савков.

В СБУ доложили президенту Петру Порошенко об освобождении воина, глава государства по телефону поздравил его, говорится на странице зампредседателя парламента в Facebook.

По ее словам, на днях украинский лидер "помиловал одну преступницу, чтобы вытянуть нашего военного" (украинская сторона передала женщину боевикам "ДНР" 21 января — Ред.).

"Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненым, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарства, было значительное ухудшение здоровья", — отметила Геращенко.

Порошенко у себя в Fb написал, что освобожденный является старшим солдатом 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, его взяли в плен под Красногоровкой Донецкой области.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР" — украинская сторона передала противнику 233 человека, а взамен получила 73. Узнать больше об обмене можно здесь.