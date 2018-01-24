Мальчика, пропавшего в Киеве, нашли на Житомирщине

Девятилетнего Павла Котика, который в Киеве ушел из школы и не вернулся, нашли в Малине Житомирской области (город находится в более чем 100 километрах от столицы).

Ребенок был на железнодорожном вокзале, говорится на странице "Киева Оперативного" в Facebook.

Мальчика сняли с поезда, с ним все хорошо, рассказала замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в столице Яна Семенюк в комментарии "Фактам".

"В ходе беседы с родителями пропавшего школьника нам удалось выяснить, что Паша очень привязан к своей бабушке, живущей в Житомирской области. Она воспитывала внука с раннего возраста, но пару лет назад уехала", — отметали она.

Правоохранители узнали, что мальчик очень скучал по бабушке, которая в последнее время болела. "У Паши были с собой карманные деньги, он сел на электричку и поехал в Малин. По нашей ориентировке его сняли с поезда", — добавила Семенюк.

Напомним, 23 января в Киеве из средней общеобразовательной школы №188 около 14:00 ученик третьего класса Павел Котик ушел из группы продленного дня и не вернулся.