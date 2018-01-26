"Земан — хромой монстр". Активистка Femen обнажилась в сильный мороз у посольства Чехии в Киеве, фото

Сегодня, 26 января, в день начала второго тура президентских выборов в Чехии, к ее посольству в Киеве пришла полуобнаженной активистка Femen Александра Немчинова.

Стоит отметить, что в Киеве сегодня температура воздуха достигла 10 градусов мороза.

Она предстала в образе одного из кандидатов в чешские президенты — Милоша Земана, известного дружественным отношением к России и Владимиру Путину, сообщается на сайте организации Femen.

На теле полуобнаженной Немчиновой надпись — "Земан — хромой монстр".

В Femen считают, что "ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана".

"Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии", — уверены секстремистки.

В сообщении также говорится, что движение Femen призывает всех граждан Чехии выбрать свободу и демократию, и не голосовать за путинскую шлюху.

Ранее сообщалось, что в Чехии полуобнаженная активистка Femen Анжелина Диаш во время президентских выборов на избирательном участке в Праге атаковала Милоша Земана.

Пражский суд приговорил задержанную украинку из движения Femen к условному пятимесячном заключению и высылке из страны.