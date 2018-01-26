Обнародованы новые детали крушения вертолета в Кременчуге, фото c места трагедии

Стали известны новые детали крушения вертолета в Кременчуге.

Пока на месте крушения до сих пор не проводятся работы по исследовании причин аварии, пишет местное издание "Кременчугский ТелеграфЪ".

По информации издания, по состоянию на обед 26 января работы на месте крушения вертолета в Кременчуге не проводятся, так как ждут специальную комиссию. В частности, до сих пор не доставали тела погибших, а части вертолета остаются разбросанными.

Местный житель видел в окно вспышку, после которой загорелся вертолет: "Летел очень низко, зацепился за трос, порвал его и начало его крутить", — рассказывает Павел Плющ.

По его словам, он был на месте крушения вертолета уже через три минуты.

"Он крутился, долетел до электрических опор и рухнул на них. Загорелся от вспышки электричества. Если бы не упал на провода, может и не загорелся бы. А так была большая вспышка. За час выгорело все. Полиция приехала через 3 минуты. Я подошел, посмотрел, никого нет. Думал, может помощь кому-нибудь нужна будет. Сильный жар был. Много керосина выгорело", — говорит он.

Кроме того, как заявил начальник учебного заведения Владимир Головенский, среди членов экипажа вертолета, который разбился в Кременчуге на Полтавщине, не было курсантов местного летного колледжа, сообщает ТСН.

Он пояснил, что полет выполняли сотрудники частной компании.

Между тем, очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов до того, как вертолет загорелся. Пока же спасатели тушили пожар, ради безопасности местных жителей в микрорайоне временно прекратили электроснабжение и перекрыли газ.

По словам спасателей, справиться с пожаром было непросто, ведь только его потушили, он вспыхивал снова. И это было очень опасно для соседнего жилого массива — ближайшие дома отсюда всего за 200 метров. Почему пожар долго не удавалось окончательно ликвидировать, объясняют спасатели.

"Два фактора способствовали этому — это наличие большого количества авиационного горючего — керосина — и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось", — рассказал начальник дежурной смены оперативного центра ГСЧС в Полтавской области Максим Маршев.

Напомним, в полиции открыли уголовное производство. Рассматривают несколько версий причин катастрофы. Среди главных: пилот либо врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, либо (и это главная версия) причина в телебашне, которая стоит рядом. К земле она крепится несколькими металлическими тросами. Может быть, говорят в полиции, пилот врезался в них. Следователи уже изъяли для изучения бортовой самописец.

Также в ГосЧС сообщили имена погибших.