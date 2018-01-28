Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине: подробности

В ближайшие дни в Украине серьезно ухудшится погода из-за надвигающегося атмосферного фронта.

Такой прогноз, в воскресенье, 28 января, опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Атмосферный фронт с запада подсовывает нам осадки. На востоке Украины посыпет снежком. Фронты завтра будут определять погоду в Украине", - отметила она.

Согласно прогнозу Диденко, завтра, в понедельник, 29 января, будет сырая погода, ожидаются мокрый снег и дождь, а также порывистый ветер.

"Днем - к "плюсам". Только на востоке холоднее, ночью до -4,-9, днем ​​до -1,-4 градусов. В Киеве понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около нуля или небольшим "плюсом", - отметила синоптик.

Кроме того, 29 января на западе Украины ожидается температура воздуха до +7 градусов по шкале Цельсия, на востоке и севере до +3 градусов по шкале Цельсия, на юге и центре - до +4 градусов по шкале Цельсия.

Во вторник, 30 января дождь с мокрым снегом ожидается на большей части Украины, кроме южных областей. Температура воздуха на западе будет до +9 градусов по шкале Цельсия, на востоке и севере до+3 градусов по шкале Цельсия, на юге до +7 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет долгожданное потепление.