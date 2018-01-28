"Советы бывалых". В Донецке жители ищут сигнал Vodafone на мосту, опубликованы фото

В оккупированном Донецке жители нашли место, где можно поймать сигнал Vodafone, мобильную связь которого до сих пор не восстановили.

Получить устойчивый сигнал связи можно на Рутченково — станции Донецкой железной дороги в Кировском районе города, на месте бывшего одноименного поселка, говорится в сообщениях в Facebook.

Для этого нужно зайти на мост станции.

"Советы бывалых: одевайтесь оч тепло. Руки за полчаса до выхода на мороз обработайте защитным кремом. При включении телефона МТС не сразу ловится. нужно подождать несколько минут. Заранее, в теплом месте включите телефоны и при вхождении на мост просто постойте на нем не вынимая рук из карманов. Не нужно держать кусок стекла и пластика в руках. Телефон моментально станет ледяным и будет отмораживать вам руки. Пришли на мост. Постояли минуты три и уж затем доставайте по одному свои телефоны. Не нужно метаться. прыгать и ловить сигнал. Медленно ходите по мосту и смотрите на шкалу. Шкала появилась — остановились и работайте с меню телефона. Не ходите с мест на место!!! Сигнал очень капризный. Может уйти... Причем, разные телефоны по разному работают в режиме слабого сигнала", — делится советом местный житель.

К сообщению прикреплены несколько фото, как на мосту стоят люди с телефонами в руках.