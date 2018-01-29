Министр обороны времен Януковича строит элитные апартаменты в Крыму - СМИ

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, покинувший страну вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, развернул масштабное строительство на побережье аннексированного полуострова Крым.

Лебедев руководит строительным предприятием "Парагон", которое возводит апартаменты и жилые дома максимально близко к морю, сообщает Новая газета.

По информации журналистов, Лебедеву также принадлежит строительная фирма "Агат-А". Жители Севастополя возмущены, что данное строительное предприятие начало застройку урочища Ласпи. Согласно документам, 8,99 га земли были получены подрядчиком для строительства семейного пансионата, однако на побережье "выросли" два девятиэтажных дома. Элитные апартаменты в новых строениях теперь продаются по высоким ценам.

"Политика городского правительства в отношении Павла Лебедева действительно до конца не понятна, — говорит член Общественной палаты Севастополя Иван Комелов. — За одни стройки с ним судятся, а другие, к которым не меньше вопросов, легализуют. Но надо сказать, что Лебедев в одобрении местных чиновников не особо нуждается: это вполне самостоятельная фигура с большим капиталом и связями на федеральном уровне".

Местные крымские чиновники деятельность Лебедева осуждают, однако открыто ему не противостоят.

Напомним, Павел Лебедев был народным депутатом Украины в трех созывах с 2006 по 2013 годы. С октября 2007 года состоит в Партии регионов. Министром обороны Янукович назначил Лебедева в декабре 2012 года. Во времена Революции достоинства Лебедев призывал президента навести порядок в стране. Сбежал из страны еск-министр в феврале 2014 года, спешно отправившись в Севастополь.

Генеральная прокуратура объявила Лебедева в розыск 14 марта 2016 года.