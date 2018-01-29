В штабе АТО предупредили: на Донбассе боевики планируют серьезные провокации

На Донбассе боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.

Вооруженные провокации террористы могут осуществить в ближайшие дни, говорится на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО, который опирается на сведения своей разведки.

"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы. Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередным прибытием "гумконвоя" из России", — отмечается в сообщении.

Напомним, 27 января на востоке Украины от пули снайпера боевиков погиб наш воин. В начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.