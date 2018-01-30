Экс-пленник рассказал о беззаконии в "ЛНР": до полусмерти реально зажарили человека

Освобожденный из плена боевиков "ЛНР" фанат луганского футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко заявил, что в "министерстве госбезопасности" террористов — беззаконие и бардак.

К нему в камеру "МГБ" в захваченном Луганске закинули человека, которого "просто до полусмерти реально зажарили", рассказал экс-пленник в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я не знаю, чем он провинился, мы с ним реально не разговаривали — его просто опустили, закинули ко мне в камеру. Я думал, что он там до утра и умрет. У них вообще там беззаконие. У них полный бардак", — отметил собеседник.

По его словам, боевиками "все равно — свой-чужой". "Чужой — это вообще плохо, а если чужой с Луганска — еще хуже. А если чужой с Луганска, а еще и с такой идеологией, грубо говоря, сильно украинской, именно националистической, то это, конечно, вообще особый вариант", — добавил Овчаренко.

"Вообще там было три человека постоянных, наших допросчиков. А так, подойти побить нас мог каждый проходящий сотрудник", — поделился бывший пленный.

Напомним, в октябре 2017 года в самопровозглашенной "ЛНР" так называемый суд "приговорил" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима за "шпионаж в пользу Украины". Позже задержанного освободили из плена боевиков.