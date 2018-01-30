В Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией: видео

В соцсети Facebook был опубликован видеоролик, на котором на одной из улиц город Кременчуга (Полтавская область) молодые мужчины, одетые в куртки с надписью "Национальные дружины", вструпили в драку с полицейским патрулем и начали жечь файеры.

Соответствующий ролик был опубликован на странице сообщества "Police Control Ukraine".

"А вот собственно, и правда про так называемые "Национальные дружины"", − гласит подпись под видео.

На записи хорошо заметно, что конфликт, быстро переросший в драку, возник после того, как "национальные дружинники" заблокировали ресторан "Метрополь" в Кременчуге и "залепили" его наклейками, содержащими оскорбления в адрес Петра Порошенко. Кроме того, в пылу потасовки были использованы и газовые баллончики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве участники акции памяти в честь Революции Достоинства подрались с полицией.