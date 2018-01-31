"Активизм и альтруизм". Командир сказал, за счет чего действуют "Национальные дружины"

Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко заявил, что они действуют за счет "активизма" и "альтруизма" входящих в нее людей, фиксированной суммы нет.

Форма участников организации закупается за их личный счет, рассказал он на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Мы активисты и стоим на базах активизма... Средств, каких-то проплаченных акций у нас нет", — утверждал Михайленко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что "Национальные дружины" могут существовать как общественные организации, не нарушая закон. Узнать больше о "Нацдружинах" можно здесь.