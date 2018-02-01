Тревожный звоночек. В "Нафтогазе" сообщили подробности по строительству "Северного потока-2"

Украина теряет последние возможности, чтобы держать на контроле ситуацию со строительством "Северного потока-2" в Германии.

Сложившуюся ситуацию "очередным звоночком" назвал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 31 января на своей странице в Facebook.

По информации оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, горное ведомство немецкого города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии.

Для окончательного утверждения проекта строительства осталось получить в первом квартале 2018 года разрешение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Помимо этого, поданы запросы на получение разрешений по "Северному потоку-2" от национальных регуляторов четырех стран, чьи территории будут задействованы в строительстве. Речь идет о России, Финляндии, Швеции и Дании.

Напомним, строительство российского газопровода в обход Украины будет иметь для страны серьезные экономические последствия. По информации немецкого издания Deutschlandfunk, Украина потеряет более 100 млрд гривен чистой прибыли.