В Никополе в результате взрыва ранен депутат, опубликованы фото и видео с места происшествия

В среду вечером, 31 января, в Никополе на улице Трубченко прогремел взрыв у гаражей, в результате которого 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.

Пострадавший находится в больнице. На месте работают взрывотехники и полиция, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Местное издание Informator со ссылкой на источники сообщает, что пострадавший при взрыве — депутат городского совета Александр Рыбаков.

"Очевидцы произошедшего рассказывают, что взрыв случился в тот момент, когда их сосед Александр Рыбаков загнал свою машину в гараж возле дома по улице Трубченко", — сказал источник.

Депутат потерял много крови. После операции он находится в отделе реанимации без сознания, медики оценивают его состояние как стабильное.

Напомним, ранее в Никополе двое мужчин угнали автомобиль ВАЗ, выехали на нем за город и подорвали с помощью неизвестного взрывного устройства.