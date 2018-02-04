Журналист сказал, когда главарю "ДНР" грозит отстранение

Главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко могут сместить после отстранения помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова от кураторства "республиками".

Лидер террористов — кум помощника российского лидера, на разных фото с массовых мероприятий их можно увидеть вместе, рассказал журналист Денис Казанский сайту телеканала "24".

"К примеру, на открытие памятника боевикам в Ростове-на-Дону. Плотницкого (экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий — Ред.) не пригласили. Он давно уже был изгоем, и на нем поставили крест задолго до отстранения. Но если Суркова отстранят от кураторства "Д/ЛНР", то тогда могут сместить и Захарченко", — отметил собеседник.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а новым главарем псевдореспублики стал ее бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

До начала конфликта на Донбассе нынешний лидер боевиков работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.