Мощный снегопад накрыл Украину: застрявшие фуры и вывернутые с корнем деревья, фото, видео

Сильный снегопад засыпал западные регионы Украины. На Львовщине непогода парализовала движение по трассе Киев-Чоп. 220 населенных пунктов остались без света. А на Ровенщине за сутки выпала полумесячная норма осадков. Метель с корнем вырывала деревья.

В горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей в связи со снегопадами и метелями сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня, пишет ТСН.

По состоянию на утро 5 февраля остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях: Львовской — 95, Закарпатской — 15, Ровенской — 2. Бригады облэнерго проводят ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение, сообщает ГСЧС.

Сильный снегопад парализовал движение на трассе Киев-Чоп на Львовщине. Из-за непогоды в селе Дидилов на трассе перевернулся автобус с любительской футбольной командой. К счастью, никто не пострадал. В самом же Львове снегопад завалил с десяток деревьев. Одно упало на автомобиль, припаркованный рядом. Обошлось без жертв. Снег будет идти на Львовщине и сегодня. Спасатели просят водителей учитывать это и по возможности далеко не ехать.

"Осложняло нам проведение работ недисциплинированность водителей. Водители выезжали на встречную полосу, не пропускали автотранспорт и не выполняли требования", — сказал заместитель начальника управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС во Львовской области Николай Гуменюк.

На перевалах Закарпатья водители легковушек вынужденны двигаться по встречной полосе. Законную полосу для движения заняли грузовики. Фуры буксуют в снегу. Затор растянулся на много километров.

Тем временем отдыхающие не могут доехать по дороге через Яблуницу в Буковель – трасса к курорту забита машинами.

После мощного снегопада отходит и Ровенщина. За сутки в области выпала полумесячная норма осадков. Спасатели работали в усиленном режиме. Убирали поваленные деревья, которые перекрывали дороги. Отбуксировали и вытащили из кюветов три десятка авто. В частности, слетел с дороги и один автобус с 26 пассажирами. Никто не пострадал. Из-за непогоды были обесточены еще семь десятков населенных пунктов. Засыпало снегом и Ровно.

Синоптики прогнозируют по всей Украине резкое понижение температуры.