В Раде жалуются, что "евробляхери" тормозят решение проблемы

Власти ищут компромисс для решения проблемы автомобилей с регистрацией на европейских номерах.

Однако, как говорит народный депутат от фракции "Народный фронт" Вадим Сидорчук, владельцы транспортных средств с иностранной регистрацией упорно не идут на решение вопроса, несмотря на то, что им была предложена "амнистия", пишет Оброзреватель.

"Фактически для решения проблемы автомобилей с регистрацией на европейских номерах нужен компромисс. Но, как показывает практика и работа нашего комитета с инициативной группой ("евроблях" - ред.), собственники этих авто не хотят идти на компромисс. А условия, которые они выдвигают, не могут быть удовлетворены полностью, ведь собственники других авто будут поставлены в неравные условия с ними. По сути, всех остальных автовладельцев заставят платить за других. А те, кто исправно платит налоги и все сборы, не должны платить за других", — отметил Сидорчук.

По его словам, на одном из последних заседаний налогового комитета прозвучало предложение главы комитета о снижении сборов для собственников авто на европейских номерах в пределах 20-30%. Это так называемая разовая амнистия для "евроблях", чтобы они прошли регистрацию в Украине. Но и это предложение не было одобрено владельцами таких авто. Они продолжают настаивать на отмене каких-либо отчислений в бюджет для регистрации авто и снижении ввозных пошлин.

"Поэтому пока что сложно дать ответ, когда эта проблема будет решена на законодательном уровне. В среду, 7 февраля, будет заседать наш комитет. И этот вопрос будет вновь на повестке дня", — сообщил нардеп.

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, в Киеве проходила акция ОО "Авто Евро Сила" за доступную регистрацию автомобилей на еврономерах. Сторонники снижения налога на растаможку авто решили проехать колоннами по Киеву.