"Час езды до Луганска". В сети появилась карта новых военных успехов украинской армии на Донбассе

Солдаты и офицеры ВСУ в течение последних несколько месяцев отвоевали сразу несколько населенных пунктов Донбасса у террористов.

Были освобождены Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка и Катериновку в Донецкой и Луганской областях – такая информация содержится на карте, составленной порталом "Обозреватель".

"Информация об успехах ВСУ поступают в основном из уст волонтеров. В штабе же АТО предпочитают не раскрывать информацию, отвечая, что не обладают данными или же, например, что эти населенные пункты и так находились под контролем Украины", - говорится в описании.

К слову, все пять освобожденных силами АТО населенных пунктов можно выстроить практически в прямую линию. Из общего ряда выбивается лишь Горловка, которую по-прежнему контролируют террористы "ДНР".

Далее, от освобожденной Екатериновки до временного оккупированного боевиками "ЛНР" Луганска - около 70 километров (чуть более часа езды на автомобиле), а до ближайшего неподконтрольного Украине участка границы с Россией - около 100 километров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы АТО рассказали о том, как брали под контроль населенный пункт на Луганщине.