Угроза национальной безопасности. "Черный список" Минкульта пополнили четыре россиянина

Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры перечень российских деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

В соответствующем приказе ведомства №93 от 1 февраля 2018 года в список потенциально опасных включены российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов, Евгений Бакалов и режиссер Александр Якимчук.

Теперь санкционнный список Минкульта состоит из 124 россиян, которые не смогут посещать Украину в рамках рабочих поездок.

Напомним, российский поэт-песенник Илья Резник и актер Владимир Меньшов внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, в конце января текущего года.