Скоро в Киеве потеплеет — синоптик

Синоптика Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 7 февраля, в Киеве потеплеет.

Завтра в столице температура воздуха составит 0-2 градусов мороза, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве в ночь на среду -9-12 градусов, днем 7 февраля потеплеет... Существенные осадки — вряд ли", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.