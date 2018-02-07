В Киеве обсудили основные тренды бизнес-образования

3 февраля в столичном МВЦ прошла тематическая конференция Business. Innovation. Education 2018 организованная "Домом инноваций". Участники конференции пришли к выводу, что в современном меняющемся мире человеку нужно учиться всю жизнь и не исключено, что несколько раз кардинально менять профессию.



Приветствуя аудиторию, директор "Дома инноваций" Александр Кульвановский отметил, что конференция организована с целью обмена полезной информацией, налаживания диалога и коммуникаций. Завязывать новые контакты призвал собравшихся известный кризис-менеджер и интернет-аналитик Евгений Василенко.



Насыщенная программа включала в себя выступления лучших специалистов, которые в течение дня делились своими знаниями и умениями. Так, Тарас Панченко, доцент факультета компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, президент Группы экспертов Hackathon, рассказал, каким образом хакатоны стимулируют бизнес и образование.

Тем, кто хочет продавать свои продукты на Amazon, много полезной информации можно было получить из доклада Игоря Герасимова, основателя "Amzhub". Особенными знаниями поделился с участниками конференции гость из Польши Samuel P.N.Cook, основатель "James Cook Media". Его компания помогает бизнесменам из Восточной Европы выходить на западный рынок, используя уникальную пиар-технологию Storytelling.



На панельной дискуссии "Образование для бизнеса: необходимость или модный тренд?" участники обсудили основные тенденции в современном обучении.



Сооснователь School of ME, доктор философии и бизнес-консультант Артем Корнецкий считает, что меняется роль преподавателя: сейчас ему приходится сводить потребителя образовательной услуги с бизнесом. Поэтому студенты, которым он преподает, в рамках обучения становятся консультантами предприятий и тренируются в реальных условиях.



Любому специалисту, даже если он работает в очень узкой сфере, очень важно применять навыки из смежных сфер. Например, маркетинг в HR, PR в HR. Это повышает эффективность и позволяет ускорить процессы. Такое мнение высказала сооснователь Высшей школы коммуникаций Эвелина Хмелевская. Чтобы не отстать от темпов развития технологий в Украине и оставаться высококлассным специалистом необходимо каждые полгода проходить переподготовку и все-время следить за новыми разработками в вашей отрасли, отметил меценат, бизнесмен, основатель "Дома инноваций" Игорь Николаевич Янковский.



Владимир Чеповой, совладелец журнала "Бизнес", соинвестор проекта "Украинский бизнес хаб" отметил, что в мире приобретает популярность тренд impact investment - инвестиций в проекты, которые не дают особой прибыли, но помогают изменить мир к лучшему.



"Это то, что сейчас нам нужно - импакт инвестиции, которые влияют на окружающею среду, социальную сферу, экологию. Эти инвестиции направлены не только на бизнес и заработок денег, но это также влияет и на нашу жизнь. То есть вы можете инвестировать, зарабатывая и меняя среду вокруг себя, что приводит к формированию совершенно другого общества, других ценностей", - подчеркнул Игорь Янковский.