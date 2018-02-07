В Киеве активисты "Нацкорпуса" избили распространявших листовки о "нацисткой оккупации" мужчин: видео

В Киеве активисты партии "Национальный корпус" устроили избиение мужчин, которые распространяли агитационные листовки с призывами сопротивляться "нацистской оккупации".

Такую информацию опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Сергей Филимонов.

"Знакомьтесь, это Саша Кононович − лидер комсомольцев, антимайдановец, сепаратист и просто плохой человек. Запрещенная Компартия создала в Киеве организацию "Антифашистский комитет Украины" и назначили Сашу главой. Сегодня они на русские рубли решили напечатать агитацию, на которой призывают бороться с "нацизмом" и изображают на них некоего Вадима Папура − сепаратиста который погиб 2 мая 2014 в Одессе", - написал он.

Также Филимонов приложил к посту видеоролик избиения мужчин активистами "Национального корпуса".

"Предлагаю вам посмотреть, как реагирует молодежь с "Национального Корпуса" на такие вещи", - подписал он ролик.

Напомним, ранее в Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией.