"20 километров ужаса". Опубликовано видео аварийной дороги на Львовщине

Один из водителей снял на видео полностью разбитый участок дороги между Дрогобычем и Самбором во Львовской области.

"Дорога Дрогобыч-Самбор — это 20 километров ужаса и шока", — говорится в описании к записи на странице "Наше Прикарпатье" в Facebook.

По данным СМИ, с 6 февраля на маршрут перестали выходить автобусы сообщением Дрогобыч-Самбор. Неофициальное объяснение звучит так: "Дорогой смерти ездить никто не будет. Убивать своих пассажиров не намерены".

Отмечается, что чиновники пообещали отремонтировать дорогу государственного значения еще в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье дорожники применили "новейшие технологии" на ямочном ремонте трассы "Киев-Чоп".