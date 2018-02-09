Киевсовет призвал снести незаконный храм УПЦ МП на Десятинке

9 февраля 2018, 18:39

На сегодня петицию поддержали более 11 тыс. жителей Киева.

Протест возле Десятинки.

Сегодня, 9 февраля, Комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП возле Десятинной церкви на улице Владимирской, 2.

Стоит отметить, что на сегодня петицию поддержали более 11 тыс. жителей Киева.

Комиссия рекомендовала мэру Киева Виталию Кличко поддержать эту петицию, пишет Укринформ.

Также комиссия поручила структурным подразделениям исполнительного органа Киевского городского совета принять все предусмотренные действующим законодательством меры.

"Предлагаем аппарату КГГА в случае установления факта незаконного размещения сооружения часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины рекомендовать Киевскому городскому голове поддержать петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных нарушений в кратчайший срок", - сказал глава комиссии Александр Мищенко.

По словам автора петиции Вячеслава Толпиги, данный земельный участок принадлежит громаде Киева и был передан в постоянное пользование Национальному музею истории Украины для сохранения этого памятника без изменения целевого назначения.

"Данный земельный участок был предоставлен в постоянное пользование в 1998 году Национальному музею истории Украины. Это памятник истории национального и всемирного значения", — сказал Толпига.

Теперь юридическими аспектами сноса будут заниматься другие подразделения Киевсовета.

 Напомним, 3 февраля В Киеве представители националистической организации "СИЧ" и жители столицы, требуют снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

 

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