Катастрофа Ан-148. Сеть разгневало соболезнование Климкина

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким в связи с крушением самолёта Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек. Подписчики же в Сети раскритиковали пост министра.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", — написал Климкин в своём Twitter.

Сообщение министр написал на двух языках: украинском и английском.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

В связи с этим в Сети разразился скандал. Одни подписчики поддерживали Климкина, у других же данный пост вызвал гнев.

"Как Вы можете сочувствовать от имени Украины?! Каждый день гибнут лучшие Украинцы в войне развязанной Россией! Как много соболезнований вы получили от лаврова?! И не надо говорить,что простые русские не виноваты! Это они воюют на Донбассе, захватили Крым! Вы-предатель! Мерзость!", "Ви дипломати, зневажали і боролися проти евакуйованих майданівців, поки Янукович не втік. Хоча могли проявити громадянську позицію. А зараз вас що мотивує, комуняки недобиті? Ви МЗС(У) РФ", " Це достойний і правильний крок. Загинули невинні люди. Вони не відповідають за владу. Коментатори, блін, як вам не соромно? Це людські життя...", — пишут пользователи.

Напомним, наиболее вероятными причинами крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в котором погиб 71 человек, специалисты считают возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования.

Как известно, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.