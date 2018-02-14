Сенцов надеется на обмен: первый звонок из российской тюрьмы

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов впервые сделал трехминутный звонок своей сестре из своего нового места заключения – колонии в Лабытнанги.

Об этом написала сестра режиссера Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

По ее словам, Олег намекнул, что надеется на освобождение по обмену.

"Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого". Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными. Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты", — написала она.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил украинцев Олега Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.