Дело мэра Одессы. Драка со стрельбой, раненый силовик и первые задержания, фото и видео

Под Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания.

По информации "Украинской правды", пулевое ранение получил один из силовиков.

"Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применила слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух неизвестных без существенных на то причин. Началась первая драка", —сообщает корреспондент издания.

На видео видно, как правоохранители задерживают нескольких человек. Неизвестные также бросали в силовиков файеры.

Конфликт завязался между называемые "титушки", которые поддерживали Труханова, и националистами.

Вмешалась полиция, их окружила. Началась давка, схватки и задержания.

Далее националисты и представители батальона "Донбасс" начали давку с правоохранителями с требованием отдать их представителей. Прозвучали два хлопка.

По словам одного из силовиков, один гвардеец получил пулевое ранение в ногу.

Как сообщает LB.ua, "к суду привезли несколько десятков молодых людей характерной внешности в одинаковых черных куртках с капюшонами. Они столпились на лестничной площадке, блокируя выход и вход в зал заседаний. Полиция в помещение, где заседает суд, их не пускала".

Также к суду подтянулись представители националистических организаций: "Национальных дружин", "Нацкорпуса", "С-14", "Свободы" и "Правого сектора". "Вскоре они вступили в драку с несколькими десятками "титушек", которые были снаружи. Верх одержали националисты, "титушки" убежали. Однако внутри здания остаются еще около 50 спортсменов-сторонников Труханова", — сообщает издание.