Вслед за Крымом Россия хотела "оттяпать" Киев и вернуть "марионетку-Януковича" - Турчинов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, с 23 февраля по 7 июня 2014-го занимавший должность и. о. президента Украины и спикера Верховной Рады, заявил о том, что после аннексии полуострова Крыма РФ планировала продолжить оккупацию украинских территорий.

Такое заявление он сделал, выступая в качестве свидетелям в суде в по делу о государственной измене Виктора Януковича, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Как сказал Турчинов, оккупацию Крыма в Кремле планировали закончить до 1 марта.

"По планам, которые уже позже стали понятны, российских военных и политических лидеров, оккупация Крыма, разоружение украинских частей должны были завершиться 1 марта", - заявил он.

К слову, именно эта дата указана на пресловутом письме Януковича к Путину с просьбой немедленно ввести в Украину российскую армию.

Турчинов также сказал о том, что, спровоцировав гибель гражданских лиц в Крыму, и пользуясь хаосом и отсутствием власти на материковой части Украины, "пожаром сепаратистских заговоров", Россия хотела начать вторжение – ради того, чтобы взять под контроль восток и юг Украины, а также установить контроль над Киевом и вернуть "марионеточный режим Януковича".

Напомним, ранее Турчинов рассказал о силовом варианте освобождения временно оккупированных боевиками территорий Донбасса.