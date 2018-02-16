"Тернопольский дуэт". Задержаны студенты, продававшие девушек в сексрабство, видео

В Тернополе двое студентов местного вуза отправляли девушек в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ, которым за работу обещали от 3 до 6 тысяч долларов в месяц.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области, нелегальный бизнес в областном центре наладили двое знакомых — 20-летний мужчина и 21-летняя женщина.

Злоумышленники размещали вакансию работы в социальных сетях. Они искали девушек приятной внешности и возрастом до 25 лет. Обязательным требованием было наличие фотографии и копия паспорта.

Так называемые работодатели, получали от 500 до 1 тыс. долл. за девушку, которая летела бы в Турцию, и 1 тыс. до 2 тыс. долл. за ту, которую заказывали в Дубаях.

По предварительным данным, горе-бизнесмены уже успели отправить за границу 5 девушек из Хмельницкого, Ровно, Запорожья и Винницкой области. Сообщается, что на эту удочку также попались две девушки из Тернополя и Львова, но впоследствии передумали и обратились к правоохранителям. Девушки должны были вылетать 15 февраля из аэропорта "Киев", но их остановили пограничники.

Сейчас в Нацполиции решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

"Тернопольский дуэт задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления им подозрения по статье 149 часть 2 Уголовного кодекса Украины - "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Правоохранители будут предлагать содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в сообщении.