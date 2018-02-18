"Создание воздушного щита". Военный эксперт объяснил, что может нанести неприемлемые потери РФ

Для Украины опыт войны в Сирии важен тем, что там Россия отработала применение авиации в удаленных регионах, и этот накопленный РФ опыт может быть применен в любом месте, в том числе и в Украине.

Об этом звявил во время чата в "Главреде" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что в 2017 году украинская сторона проводила учения, предусматривающие ведение боевых действий в условиях, когда РФ применяет боевую авиацию, и эти учения украинская сторона проводила именно с оценкой боевых действий России в Сирии.

"Активизация работ по модернизации комплексов противовоздушной обороны и реанимации тех комплексов, которые ранее были сняты с вооружения (С-200, С-125 и т.д.), говорят о том, что создание воздушного щита остается для украинского военного руководства важной задачей на ближайшую перспективу, в том числе чтобы нанести неприемлемые потери России, если она будет использовать авиацию на поле боя", — добавил Згурец.

Напомним, ранее Згурец оценил перспективу поставок зенитно-ракетного комплекса "Печора" для украинской армии.