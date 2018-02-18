Сторонники Саакашвили собрались на новый марш, в центре Киева заблокированы станции метро

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве пройдет марш сторонников экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Во время "Марша за будущее" его участники намерены требовать отставки Петра Порошенко.

Отметим, что в 15:00 запланирован марш "Смерть России", который от Майдана пройдет до Россотрудничества на Подоле.

Кроме того, утром поступило сообщение о том, что метро в центре Киева закрыли из-за сообщения о минировании.

В полиции говорят, что метро в центре закрыли из-за сообщения о минировании: "В дежурную часть позвонил аноним: человек сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.

Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход".

Сообщается, что перекрыто 6 станций метро: "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые Ворота".

Напомним, 4 февраля в Киеве тысячи сторонников Саакашвили требовали импичмента Порошенко.