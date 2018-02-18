В Киеве Mercedes протаранил Ford, вылетел на рельсы трамвая и перевернулся: фото и видео

В Киеве на улице Борщаговской пьяный водитель на автомобиле "Мерседес" въехал в автомобиль "Форд", в результате ДТП оба авто вылетели на трамвайные пути.

По словам очевидцев, пьяный водитель-иностранец на автомобиле "Мерседес", номера RP74907 (PL), превысил скорость, не справился с управлением и въехал в автомобиль "Форд". От удара оба автомобиля вылетели на трамвайные пути, передает "Киев Оперативный".

Сообщается, что после столкновения водитель и пассажиры "Мерседеса" вышли из автомобиля и скрылись.

Согласно опубликованным фотографиям, ДТП произошло возле остановки скоростного трамвая "Национальный авиационный университет" (пересечение улицы Борщаговская и улицы Гарматная).

Напомним, под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом со школьниками, есть жертвы.