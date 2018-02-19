На Сумщине и Харьковщине сотни фур застряли на границе с Россией, видео

На украинской границе в Харьковской области возле пункта пропуска "Гоптовка" уже третий день российская сторона не пропускает грузовые автомобили. Ситуация с задержанием фур началась и в Сумской области.

Как отмечают в пресс-центре Госпогранслужбы, российская сторона не объясняет причину такой остановки машин.

По информации людей, пересекающих границу на легковушках на российской стороне, вышло из строя оборудование для досмотра грузов.

Поэтому большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска.

Однако, указывают пограничники, со вчерашнего дня, 18 февраля, некоторые задержки по пропуску грузовиков на территорию России наблюдаются и в других пунктах пропуска на российско-украинской границе, в частности в Сумской области.

Так, вчера задержка по пропуску грузовиков была зафиксирована в пункте пропуска "Катериновка", а сегодня и в пункте пропуска "Бачевск", где уже скопилось около 50 грузовиков.

Поэтому Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители высаживают граждан Украины и других иностранных государств с поездов, направляющихся из Беларуси в РФ.