В Венгрии изьяли скандальную карту без Крыма, Одесской и Херсонской области, фото

На карте Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской областей — одним цветом с Молдовой.
Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, сотрудники посольства встретились с руководством магазина и направила письмо издательству, выпустившему карту.
"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — написала посол.
Она также опубликовала фото, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской областей — одним цветом с Молдовой.
Кроме того, посол попросила всех, кто обнаружит подобные случаи, обращаться в посольство, чтобы оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины.
Ранее американское издание The New York Times опубликовало карту, на которойтерритория захваченного Крыма была изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ.