В Венгрии изьяли скандальную карту без Крыма, Одесской и Херсонской области, фото

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщает, что в городе Будапешт изъяли из продажи карту, на которой наша страна изображена без оккупированного РФ Крыма, части Одесской и Херсонской областей.

Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сотрудники посольства встретились с руководством магазина и направила письмо издательству, выпустившему карту.

"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — написала посол.

Она также опубликовала фото, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской областей — одним цветом с Молдовой.

Кроме того, посол попросила всех, кто обнаружит подобные случаи, обращаться в посольство, чтобы оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало карту, на которойтерритория захваченного Крыма была изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ.