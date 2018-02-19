Украина собрала доказательства для суда в Гааге по нарушению Россией морского права

Официальный Киев подготовил для передачи в Международный арбитраж в Гааге (Нидерланды) материалы о нарушении Россией "Конвенции ООН по морскому праву" в пределах акваторий Азовского и Черного морей.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Согласно обнародованным данным, в документе содержится около 500 приложений. Защищать интересы Украины в Гааге будет замглавы МИД Елена Зеркаль.

По словам президента Петра Порошенко, экономическим интересам Украины был нанесен серьезный ущерб − Россией ведет в акватории морей добычу полезных ископаемых, причиняет существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия из-за строительства Керченского моста.

Президент также подчеркнул, что речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом: "Этот вопрос твердый, безоговорочный, и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украины и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована".

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в июне его ведомство подать другие меморандумы - по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Кроме того, для иска в Международный суд ООН собираются материалы по военным преступлениям РФ против Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на суде в Гааге осужденный за военные преступления генерал принял яд.