Стала известна дата допроса Порошенко по делу о госизмене Януковича

Действующий президент Украины Петр Порошенко пройдет через допрос в Оболонском районном суде столицы в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в ближайшую среду, 21 февраля.

Такую информацию озвучил прокурор из Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"В среду мы допросим президента Украины Петра Порошенко и постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко. Это последние свидетели стороны обвинения в этом процессе", – сказал он.

Напомним, что ранее в качестве свидетеля по данному делу был допрошен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов.