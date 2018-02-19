В штабе АТО рассказали о новых потерях ВСУ на Донбассе

В понедельник, 19 февраля, в зоне АТО на Донбассе в результате обстрелов, осуществленных террористами по позиция Вооруженных Сил Украины, погиб один наш боец, два — пострадали, а еще два получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

С начала суток и до 18 часов боевики девять раз открывали огонь, в частности, и из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении враг применил минометы калибром 82-мм по позициям наших бойцов у Крымского, из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским укреплениях вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстрелял опорные пункты сил АТО у Песков, а возле Лебединского, Водяного и Широкино применил 120-ти и 82-мм минометы.

"В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных", — отметили в штабе.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже глава государства сказал, что с начала 2018-го на Донбассе погиб 21 украинский военный, а еще 90 — получили ранения.