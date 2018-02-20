В Кривом Роге было землетрясение: названа причина

В ночь на вторник, 20 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла, его причиной стал тектонический разлом на глубине 200 километров.

Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров, рассказала пресс-секретарь главного управлении ГСЧС в регионе Дарья Гречищева со ссылкой на данные сейсмологической станции, пишет "Радио Свобода".

"Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могло произойти из-за горных работ, не подтверждается", — отметила спикер.

Напомним, в конце декабря 2016 года в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки ощутили жители ряда украинских городов, в частности, Кривого Рога и Киева.